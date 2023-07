Voyage tout en livre et musique Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes, 8 juillet 2023, Étampes.

Voyage tout en livre et musique Samedi 8 juillet, 16h00 Bibliothèque Diane-de-Poitiers

Avec Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan, comédiennes et Marie-Hélène Vergé Fayolle, musicienne.

Choisissez votre moyen de transport : train, autocar, calèche, cheval, tortue… ou bien restez dans votre lit ou étendez-vous sur l’herbe puis laissez-vous porter par les mots et la musique et laissez vagabonder votre imagination ; » De toute façon, bon voyage, et revenez rempli.e.s d’amitiés nouvelles, de rencontres, de chansons et que vos cheveux et vos chaussures soient couvert.e.s de poésie ! » Georges Jean.

À partir de 8 ans

Bibliothèque Diane-de-Poitiers 4 rue Sainte-Croix 91150 Etampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France 01 64 94 05 65 http://bibliotheques.caese.fr

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

