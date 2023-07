Exposition : « Louis XI dans nos livres et dans la littérature ». Bibliothèque d’Histoire de la Touraine Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Exposition : « Louis XI dans nos livres et dans la littérature ». Bibliothèque d’Histoire de la Touraine Tours, 16 septembre 2023, Tours. Exposition : « Louis XI dans nos livres et dans la littérature ». 16 et 17 septembre Bibliothèque d’Histoire de la Touraine Une rampe permet l’accès au rez-de-chaussée, pour les personnes en fauteuil. La Bibliothèque d’Histoire de la Touraine s’associe à la célébration du 600e anniversaire de la naissance de Louis XI en exposant les nombreux ouvrages et publications consacrés à la découverte de ce roi, pour aider à le sortir de sa légende noire et montrer d’autres facettes de ce personnage fascinant. Initiateur des soieries tourangelles, il a contribué à la renommée de la Touraine. Bibliothèque d’Histoire de la Touraine 2 rue des Maures, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 07 27 35 01 https://www.societearcheotouraine.eu Construit au milieu du XVe siècle, ce bâtiment constituait l’extrémité est du Logis des Gouverneurs dont il a été séparé au XIXe siècle, pour rectifier la rue des Maures. Il est construit sur le tracé de la muraille gallo-romaine du IVe siècle, le long de la Loire. Lignes de bus n° 4, arrêt Château de Tours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

