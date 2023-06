Ateliers de lecture – Sophie Guerrive Bibliothèque d’Hauteville Plateau d’Hauteville, 1 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Le CACL propose en partenariat avec la bibliothèque d’Hauteville deux ateliers de lecture pour enfants (et plus grand-e-s) avec les albums « le Club des Amis » de Sophie Guerrive..

2023-07-01 10:30:00 fin : 2023-07-01 . .

Bibliothèque d’Hauteville Hauteville-Lompnes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the Hauteville library, the CACL is offering two reading workshops for children (and older) featuring Sophie Guerrive’s albums « Le Club des Amis ».

En colaboración con la biblioteca de Hauteville, el CACL propone dos talleres de lectura para niños (y mayores) con los álbumes « Le Club des Amis » de Sophie Guerrive.

Die CACL bietet in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Hauteville zwei Leseworkshops für Kinder (und ältere Kinder) mit den Alben « Le Club des Amis » von Sophie Guerrive an.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey