Nuit de la lecture : Lectures et ateliers Bibliothèque d’Eu Eu, vendredi 19 janvier 2024.

Eu Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 16:30:00

fin : 2024-01-19 18:00:00

Lectures sur le thème du Corps, en complément de l’exposition « Le corps et le sport, en lien avec les J.O » visible à la bibliothèque du 11 au 27 janvier.

Goûter d’accueil, jeux et bricolages papier.

Déguisement possible, mais non obligatoire.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Arrivée possible le jour même sans inscription, sur autorisation parentale.

Bibliothèque d’Eu Parvis de la Tolérance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



