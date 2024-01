Les Inattendus : Dans la peau d’un copiste, à la découverte des manuscrits médiévaux Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mardi 6 février, 18h00

Début : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00 Mardi 6 février à 18h

Conférence – Fabrication de manuscrit La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine conserve une des plus riches collections de manuscrits de France… Venez découvrir les secrets de réalisation de ces chefs-d’œuvre uniques du Moyen Âge : parchemin, pigments, calame, vous saurez tout sur l’art du copiste. Durée : 45 min

Inscription au 05 62 27 66 66

