Les dessous de la création… avec Frédérique Le Lous Delpech, artiste du livre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les dessous de la création… avec Frédérique Le Lous Delpech, artiste du livre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse. Les dessous de la création… avec Frédérique Le Lous Delpech, artiste du livre Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Vendredi 26 janvier à 18h

Découvrez les livres singuliers de l’artiste Frédérique Le Lous Delpech.

La mer, les voyages, les femmes, la nature…, la gravure et les découpes, les jeux de papier et de couleurs dessinent un univers poétique au fil de la trentaine d’œuvres conservées à la bibliothèque. L’artiste dévoilera les secrets d’élaboration de quelques-uns de ces livres précieux. Durée : 45 min

Inscription au 05 62 27 66 66

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/les-dessous-de-la-creation-avec-frederique-le-lous-delpech-artiste-du-livre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:00:00+01:00

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:00:00+01:00 Rencontre Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse latitude longitude 43.607329;1.443359

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/