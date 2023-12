Rencontre avec Michel Melot et Anne Zali Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Rencontre avec Michel Melot et Anne Zali Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse. Rencontre avec Michel Melot et Anne Zali Mardi 5 décembre, 18h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Rencontre avec Michel Melot et Anne Zali à l’occasion de la parution de L’Art du livre chez Citadelles & Mazenod. Le débat sera animé par Magali Vène, conservatrice du Patrimoine à Toulouse. Michel Melot est conservateur général honoraire des bibliothèques et historien de l’art. Il a notamment publié : Une brève histoire de l’image (L’œil neuf, 2015), Une brève histoire de l’écriture (L’œil neuf, 2015), Eaux-fortes sur Paris par Charles Meryon (Pagine Arte, 2019), María Chillón. Le burin à l’épreuve de l’ombre (Pagine Arte, 2019) et Histoire de l’abbaye de fontevraud-notre-des-dames-des-pleurs 1101-1793 (CNRS, 2022) Anne Zali, est conservatrice générale honoraire, ancienne directrice du service de l’action pédagogique de la Bibliothèque nationale de France. À la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine en salle patrimoniale En partenariat avec la Librairie Ombres Blanches

