Musique de chambre avec les étudiants de L'isdaT Bibliothèque d'étude et du patrimoine Toulouse

Musique de chambre avec les étudiants de L'isdaT Vendredi 24 novembre, 12h30 Bibliothèque d'étude et du patrimoine

Concert – Musique classique Les étudiants en musique à l’isdaT — institut supérieur des arts et du design de Toulouse – proposent un partage musical avec des formations préprofessionnelles de musique de chambre, autour d’œuvres très variées tant sur un plan stylistique que sur la structure des groupes. La musique de chambre ou l’art de jouer à plusieurs instrumentistes sans chef : une rencontre humaine avec la volonté d’élaborer une composition ensemble pour un langage commun, des couleurs sonores, des libertés expressives, le respect du texte pour transmettre le discours, l’histoire, les émotions. Le public est ainsi invité à l’évasion, transporté par les mélodies, le rythme et les ambiances. En partenariat avec l’isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse.

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse 31000

2023-11-24T12:30:00+01:00 – 2023-11-24T14:30:00+01:00

2023-11-24T12:30:00+01:00 – 2023-11-24T14:30:00+01:00

