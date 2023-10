Femmes des arts et des lettres à Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Femmes des arts et des lettres à Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Femmes des arts et des lettres à Toulouse Samedi 18 novembre, 14h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Samedi 18 novembre de 14h à 18h30 Rendez leur juste place à ces musiciennes, peintres ou poétesses que l’Histoire a oubliées.

En rédigeant ou complétant une biographie sur la célèbre encyclopédie collaborative, vous participerez à faire connaître des Toulousaines de grand talent. L’atelier sera présenté et animé par les sans pagEs, association dont le but est de lutter contre les déséquilibres de genre sur Wikipédia.

L’atelier de contribution sera précédé à 13h30 d’une visite des réserves où vous pourrez découvrir une sélections de documents anciens et précieux de la Bibliothèque de Toulouse. Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

