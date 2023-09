Panique en bibliothèque Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Panique en bibliothèque Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Panique en bibliothèque Samedi 14 octobre, 10h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine cherche des espions afin d’arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Cette confrérie qui propage de fausses informations scientifiques est sur un grand coup qui va provoquer une panique à l’échelle mondiale.

Saurez-vous les arrêter à temps ? Inscription au 05 62 27 66 66

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, salle patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/panique-en-bibliotheque/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 Atelier Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse latitude longitude 43.607329;1.443359

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/