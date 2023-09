Fantasie minor de Marco da Silva Ferreira Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse.

Fantasie minor de Marco da Silva Ferreira Samedi 7 octobre, 14h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Samedi 7 octobre à 14h et 17h

Toulouse qui prend des allures de décor, des cours et des jardins devenus salles de spectacle à ciel ouvert et les passants qui se transforment en spectateurs : aucun doute, Le Jour de la Danse est là.

Cette 7e édition se fera en compagnie des tout en rondeur baigneurs de Clédat & Petitpierre. De la musique, naîtra la danse hypnotique et entêtante de Filipe Lourenço. Le duo de Marco da Silva Ferreira se battra et s’ébattra entre danses urbaines et académiques. Pour finir, ce sera à vous de danser avec les choré-guides de Mobil Casbah !

Durée : 30 min

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Dans le cadre du Jour de la Danse porté par La Place de la Danse et Arto. Découvrez le teaser

Plus d’informations sur : La Place de la Danse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Spectacle Tout public