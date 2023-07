Journées du patrimoine – Les 80 ans du Dépôt légal imprimeur Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Dimanche 17 septembre en continu de 11h à 18h

Le Dépôt légal c’est vieux !…

Depuis le 16e siècle, le dépôt légal a pour mission la préservation du patrimoine imprimé. Il a traversé les siècles et les révolutions techniques… Oui, mais c’est vivant !

De nos jours, il est organisé en double collecte : la Bibliothèque Nationale de France collecte le dépôt légal des éditeurs et, en région depuis 1943, vingt-sept bibliothèques habilitées collectent le dépôt légal des imprimeurs. Cela fait donc 80 ans que la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse le reçoit. À cette occasion, le service Dépôt légal imprimeur s’installe dans la grande salle de lecture pour vous faire découvrir ses coups de cœur.

Une sélection « 100 % imprimé chez nous », qui dit mieux ?

Et pour accompagner cet anniversaire, deux présentations de documents vous sont proposées :

• à 14h, coup de projecteur sur les Arts visuels !

Découvrez les collections du dépôt légal sous toutes leurs formes à travers des documents qui valent le coup d’œil : photographies, sérigraphies, estampes ou encore des livres d’artistes déposés par les imprimeurs régionaux spécialisés dans la création artistique.

Durée 45 min

Inscription à l’accueil de la bibliothèque ou au 05 62 27 66 66

• à 17h, journaux de la Libération et revues collectés à la Bibliothèque de Toulouse en 1944-1945

Pour évoquer les débuts du dépôt légal imprimeur, il faut se replonger dans les années sombres de la fin de la Guerre 1939-1945. Témoins de cette époque, entrés dans nos collections grâce au Dépôt légal imprimeur, quelques journaux de la Libération, ainsi que diverses revues et documents, fragiles reflets des années 1944-1945, vous seront présentés lors de cette séance.

Durée 45 min

Inscription à l’accueil de la bibliothèque ou au 05 62 27 66 66

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

