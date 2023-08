Journées du patrimoine – Quand la vidéo donne vie aux documents Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journées du patrimoine – Quand la vidéo donne vie aux documents
Dimanche 17 septembre, 11h00
Bibliothèque d'étude et du patrimoine

Dimanche 17 septembre en continu de 11h à 18h

Vous avez l'âme d'un réalisateur, vous êtes passionné de sport ET d'histoire ?

Dans cet atelier, laissez parler votre créativité en réalisant vos propres films vidéo à partir des images de nos collections.

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
1 rue de Périgord
Toulouse 31000

Atelier Tout public

