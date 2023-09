Cet évènement est passé Journées du patrimoine – ¡ Toros y toreros ! Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journées du patrimoine – ¡ Toros y toreros ! Bibliothèque d'étude et du patrimoine Toulouse, 17 septembre 2023

Dimanche 17 septembre à 12h, 15h et 17h

À la découverte d'ouvrages du fonds taurin ! En un peu moins d'une heure, vous explorerez les multiples facettes de cette collection historique et particulière de la bibliothèque au fil d'affiches, de périodiques, de livres d'artiste…

Durée : 50 min

Inscription à l’accueil de la bibliothèque ou au 05 62 27 66 66

