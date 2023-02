Lectures philosophiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lectures philosophiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 6 avril 2023, Toulouse. Lectures philosophiques Jeudi 6 avril, 17h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Jeudi 6 avril à 17h Échanges Venez réfléchir et partager autour de textes concernant David Hume issus de l’ouvrage de Christophe Bouton L’accélération de l’histoire. Bibliothèque d’Étude et du Patrimo Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Jeudi 6 avril à 17h

Échanges

Venez réfléchir et partager autour de textes concernant David Hume issus de l’ouvrage de Christophe Bouton L’accélération de l’histoire.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

