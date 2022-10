COMPLEXES Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

COMPLEXES
1 juillet – 26 août
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
Du 1er juillet au 27 août

Dans une société où les préjugés et les stéréotypes négatifs foisonnent, être en surpoids ou obèse devient une réelle source de complexes (le poids étant réduit à une question de volonté personnelle sans considération des facteurs multiples à l’origine du surpoids). Loin des sources de discriminations, l’association Les petits pois propose une réflexion autour du regard que chacun porte sur l’image et l’apparence.

Informations au 05 62 27 66 66

