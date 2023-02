Livres d’artistes, une collection singulière à la bibliothèque Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Livres d'artistes, une collection singulière à la bibliothèque
Mardi 14 juin 2022, 18h00
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
1 rue de Périgord
Toulouse 31000

La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine conserve plus de 1000 livres d’artistes dans ses réserves, au titre de patrimoine de demain. Certains d’entre eux proposent un dialogue entre un artiste et un poète, d’autres explorent la spatialité de la page, d’autres encore interrogent par leur forme l’objet livre…

Venez découvrir quelques livres d’artistes précieux, insolites ou poétiques.

Durée : 45 min – Inscription par mail avant jeudi 9 juin à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T18:00:00+02:00

2022-06-14T20:00:00+02:00

