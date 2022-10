Lectures philosophiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Lectures philosophiques
Jeudi 2 juin de 17h à 18h30
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
1 rue de Périgord
Capitole / Arnaud Bernard / Carmes
Toulouse

Venez réfléchir et partager autour des ouvrages de Jean-Luc Nancy « Les sens du monde » et « Etre singulier pluriel ».

Informations au 05 62 27 66 66

Jeudi 2 juin de 17h à 18h30

Venez réfléchir et partager autour des ouvrages de Jean-Luc Nancy « Les sens du monde » et « Etre singulier pluriel ».

Informations au 05 62 27 66 66

2022-06-02T17:00:00+02:00

2022-06-02T18:30:00+02:00

