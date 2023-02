Visite guidée – exposition Livres pauvres, arts et poésies mêlés Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite guidée – exposition Livres pauvres, arts et poésies mêlés

Samedi 23 avril 2022, 16h00
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
1 rue de Périgord
Toulouse 31000

Lors de cette double exposition à parcourir à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine et à la Médiathèque Grand M, découvrez les créations des artistes réalisées spécialement pour cet événement autour du thème « L'eau et les rêves », suivant les critères du livre pauvre.

Plasticiens et poètes ont investi de leur imaginaire graphique et littéraire leurs créations, que nous vous présenterons lors de la visite guidée à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.



Inscription au 05 62 27 66 66

