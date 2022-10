Conférence sur le livre pauvre, une création poétique sur papier Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Conférence sur le livre pauvre, une création poétique sur papier Bibliothèque d'étude et du patrimoine, 17 mars 2022, Toulouse. Conférence sur le livre pauvre, une création poétique sur papier Jeudi 17 mars, 18h00 Bibliothèque d'étude et du patrimoine Nous vous proposons de participer à l'inauguration de l'exposition Livres pauvres : arts et poésies mêlés, qui met en lumière des œuvres inédites mêlant poésie et dessin à découvrir à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine et la Médiathèque Grand M !

L’inauguration sera suivie d’une conférence avec Daniel Leuwers, poète, initiateur du concept de livre pauvre et Julien Michel, historien de l’art.

