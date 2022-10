Émile Cartailhac – Conférence Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Sandra Péré-Noguès et Marie-Laure Le Brazidec, commissaires de l’exposition et enseignantes-chercheuses au laboratoire TRACES de l’université Toulouse Jean-Jaurès proposent une conférence qui reviendra sur l’attachement d’Émile Cartailhac à la ville de Toulouse et permettra de redécouvrir les différentes facettes de cette personnalité ainsi que ses activités peu connues au cœur de la vie toulousaine : de sa vie familiale à ses fonctions de conservateur de musées, de son mandat de capitoul à la direction d’une revue d’anthropologie préhistorique, de sa carrière de professeur à ses charges comme membre de nombreuses sociétés savantes, sans oublier le parcours d’un préhistorien internationalement reconnu.

Inscription à l’accueil ou au 05 62 27 66 66

2022-02-12T15:00:00+01:00

2022-02-12T17:00:00+01:00

