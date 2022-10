Livres pauvres – L’eau et les rêves Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Livres pauvres – L'eau et les rêves Mercredi 26 janvier, 14h00 Bibliothèque d'étude et du patrimoine Mercredi 26 janvier à 14h – Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine Le livre pauvre est une idée de Daniel Leuwers. Il est composé d'un texte manuscrit et de dessins. Dans le cadre de l'exposition prése

Le livre pauvre est une idée de Daniel Leuwers. Il est composé d’un texte manuscrit et de dessins.

Dans le cadre de l’exposition présentée en mars prochain, à partir de matériaux simples et suivant les modalités inhérentes à la réalisation d’un livre pauvre, Karine Marco, dessinatrice, propose une exploration graphique des mouvements de l’eau.

Durée : 3h

sur inscription au 05 62 27 66 66

Atelier pour le public adulte

Prochainement : une exposition dédiée sur le livre pauvre, Livres pauvres, arts et poésies mêlés du 8 mars au 25 juin, à la Médiathèque Grand M et la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.

