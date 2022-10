Conférence La Commune de Paris sous le prisme des arts Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Conférence La Commune de Paris sous le prisme des arts Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 20 janvier 2022, Toulouse. Conférence La Commune de Paris sous le prisme des arts Jeudi 20 janvier, 18h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Autour de l’œuvre de Tardi, nous explorerons la relation entre les Arts et la Commune, dont nous commémorons les 150 ans. Œuvres contemporaines, œuvres plus tardives qui s’en inspirent – dont la magis Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Autour de l’œuvre de Tardi, nous explorerons la relation entre les Arts et la Commune, dont nous commémorons les 150 ans. Œuvres contemporaines, œuvres plus tardives qui s’en inspirent – dont la magistrale bande-dessinée de Tardi – et même les Arts dans le projet de la Commune… sont autant de sujets à découvrir avec curiosité et enthousiasme.

Par Régis Saint Martin

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00+01:00

2022-01-20T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Conférence La Commune de Paris sous le prisme des arts Bibliothèque d’étude et du patrimoine 2022-01-20 was last modified: by Conférence La Commune de Paris sous le prisme des arts Bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 20 janvier 2022 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse