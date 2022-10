Halloween : explore la bibliothèque à la lampe-torche Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Vendredi 29 octobre 2021, 18h00
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
Vendredi 29 octobre à 18h
Halloween: explore la bibliothèque à la lampe-torche

Halloween: explore la bibliothèque à la lampe-torche

Halloween – visite

Viens explorer la bibliothèque plongée dans le noir. Une visite réservée aux enfants déguisés et très courageux. Pense à apporter ta lampe !

De 6 à 8 ans – Durée : 45 min

Inscription 05 61 27 66 66

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

2021-10-29T18:00:00+02:00

2021-10-29T20:00:00+02:00

Bibliothèque d'étude et du patrimoine
1 rue de Périgord
Toulouse

