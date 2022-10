Blablapsy Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

« Pour ma santé mentale, respectons mes droits ! »

ÉVÉNEMENT ANNULÉ

SISM – Échanges – Conseils

Venez bousculer vos idées reçues et discuter avec des usagers et des professionnels des troubles psychiques à bord du camion Blablapsy. L’occasion de déconstruire vos préjugés !

Proposé par le Conseil Local de Santé Mentale de Toulouse.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00+02:00

2021-10-13T16:00:00+02:00

