Intégrale de l'œuvre pour piano de Déodat de Séverac (1ère partie) 
Bibliothèque d'étude et du patrimoine
Jeudi 23 septembre 2021, 12h30
Toulouse

Répartie en deux jours (la 2ème partie aura lieu à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, vendredi 24 septembre à 12h30), cette intégrale de l'œuvre pour piano (Cerdaña, Le Chant de la Terre, Sous les Lauriers Roses, En Languedoc, Baigneuses au soleil, extraits d'En Vacances) révèle une personnalité attachante, inventive, une oreille curieuse et délicate, un créateur toujours en recherche.

« Présenter une intégrale de son œuvre pianistique nécessite de se plonger au cœur d’un corpus aussi important que significatif, dont les couleurs, la touche, l’écriture se modifient selon l’époque, le paysage évoqué et la fantaisie du Maitre. Si, comme aimait à l’affirmer Debussy, « sa musique sent bon », l’œuvre respire et se respire large, les yeux et le cœur ouverts sur des paysages intérieurs aux multiples résonances » (Lionel Pons).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T12:30:00+02:00

2021-09-23T14:30:00+02:00

