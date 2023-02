Autour de l’exposition Midi Rhapsodie Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00 Bibliothèque d'étude et du patrimoine

Entrez dans l'univers musical du compositeur Déodat de Séverac, haut-garonnais du tournant du 19e et 20e siècle, formé à Paris du

Entrez dans l’univers musical du compositeur Déodat de Séverac, haut-garonnais du tournant du 19e et 20e siècle, formé à Paris durant l’éclatante Belle Époque, et revenu au pays par amour du Midi.

Durée : 50 min

Inscription à l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine ou au 05 62 27 66 66

