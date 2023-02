Dans le cadre des Inattendus : « Les impasses de la médecine » Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Dans le cadre des Inattendus : « Les impasses de la médecine » Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 19 septembre 2021, Toulouse. Dans le cadre des Inattendus : « Les impasses de la médecine » Dimanche 19 septembre 2021, 06h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Dimanche 19 septembre à 14h et 16h Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Et si l’on soignait les morsures de serpent avec de l’opium ? Si on utilisait la radioactivité pour traiter les problèmes de pe Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Dimanche 19 septembre à 14h et 16h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Et si l’on soignait les morsures de serpent avec de l’opium ? Si on utilisait la radioactivité pour traiter les problèmes de peau ? Une greffe de rein de chimpanzé, cela vous tente ? Le chemin menant à la médecine moderne ne fut pas sans faux pas. De nombreuses pistes furent tentées, puis abandonnées… Venez en découvrir quelques-unes.

Durée : 50 min

Inscription à l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine ou au 05 62 27 66 66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T06:00:00+02:00

2021-09-19T08:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Departement Haute-Garonne

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Dans le cadre des Inattendus : « Les impasses de la médecine » Bibliothèque d’étude et du patrimoine 2021-09-19 was last modified: by Dans le cadre des Inattendus : « Les impasses de la médecine » Bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 19 septembre 2021 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne