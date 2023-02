Les inattendus : Clic clac, Photo !… dans les livres pour enfants Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les inattendus : Clic clac, Photo !… dans les livres pour enfants Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 4 mai 2021, Toulouse. Les inattendus : Clic clac, Photo !… dans les livres pour enfants Mardi 4 mai 2021, 18h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Mardi 4 mai à 18h Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine On a coutume de dire que les enfants n’aiment pas les histoires illustrées de photographies… Est-ce bien vrai ? Tordons le cou à cette idée reçu Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr”}] Mardi 4 mai à 18h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

On a coutume de dire que les enfants n’aiment pas les histoires illustrées de photographies… Est-ce bien vrai ? Tordons le cou à cette idée reçue en découvrant la diversité des albums proposés aux enfants depuis le début du 20è siècle : mise en scène, jeux photographiques, collages, photomontages, vous en prendrez plein les yeux. En lien avec l’exposition Clic-Clac présentée à le Médiathèque José Cabanis.

Durée : 45 min

Inscription par mail uniquement avant le mercredi 14 avril (nombre de places limité) àmediation.bep@mairie-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-04T18:00:00+02:00

2021-05-04T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Departement Haute-Garonne

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les inattendus : Clic clac, Photo !… dans les livres pour enfants Bibliothèque d’étude et du patrimoine 2021-05-04 was last modified: by Les inattendus : Clic clac, Photo !… dans les livres pour enfants Bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 4 mai 2021 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne