Awek Bibliothèque d'étude et du patrimoine, 27 novembre 2020, Toulouse. Awek Vendredi 27 novembre 2020, 12h30 Bibliothèque d'étude et du patrimoine Awek, c'est 25 années sur les routes du monde entier, à user l'asphalte pour écumer les clubs et les festivals. 25 années de passion pour ce blues envoûtant voire enivrant. Avec Stéphane Bertolino (Aw

Avec Stéphane Bertolino (Award du meilleur harmoniciste à l’International Blues Challenge), Joël Ferron (basse), Olivier Trebel (batterie) et Bernard Sellam (guitare).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-27T12:30:00+01:00

2020-11-27T14:30:00+01:00

