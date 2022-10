Visites des magasins patrimoniaux Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Visites des magasins patrimoniaux Samedi 21 mars 2020, 11h00 Bibliothèque d'étude et du patrimoine

La Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine propose des visites des magasins patrimoniaux. Durée : 1h Les inscriptions se font à l'accueil de la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine et par téléphone au 05 62 27 66 66.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-21T11:00:00+01:00

2020-03-21T12:00:00+01:00

Lieu Bibliothèque d'étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse

