Un atelier au service du patrimoine Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine

L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur qui n’ont cessé d’évoluer depuis 150 ans.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

La bibliothèque d'étude et du patrimoine, c'est une équipe de 31 professionnels qui travaillent au quotidien pour vous accueillir, mais également pour entretenir, conserver et mettre en valeur les collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Grenoble. Tout au long du week-end, nous partagerons nos coups cœur à travers une sélection de livres anciens, de manuscrits de photographies, ou encore de gravures.

©Bibliothèque municipale de Grenoble