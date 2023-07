La halle des saveurs – Gravures anciennes & ateliers ludiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble, 17 septembre 2023, Grenoble.

La halle des saveurs – Gravures anciennes & ateliers ludiques Dimanche 17 septembre, 10h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Ateliers tout public en accès libre dans le hall.

À partir de gravures anciennes issues des collections de la bibliothèque, initiez vous à la « patatogravure » et à la peinture naturelle pour créer vos cartes postales et marque-pages. Choisissez votre image préférée et repartez avec un magnet gastronomique pour décorer votre frigo. Testez votre palais en dégustant à l’aveugle une sélection de sirops de plantes, identifiez-les d’après des gravures anciennes et découvrez les savoir-faire d’antan pour les cuisiner. Fermez les yeux et respirez ! Saurez-vous reconnaître cette odeur savoureuse et gourmande ? Et si vous vous sentez l’âme d’un serveur des temps anciens, vous pourrez vous exercer à l’art du dressage à partir de plans de table débusqués dans nos ouvrages.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 86 21 00 La bibliothèque d’étude et du patrimoine, c’est une équipe de 31 professionnels qui travaillent au quotidien pour vous accueillir, mais également pour entretenir, conserver et mettre en valeur les collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Grenoble. Tout au long du week-end, nous partagerons nos coups cœur à travers une sélection de livres anciens, de manuscrits de photographies, ou encore de gravures. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©Bibliothèque municipale de Grenoble