Le patrimoine passe à table ! Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Le patrimoine passe à table ! 16 et 17 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur. »

(Théodore Zeldin, historien et philosophe)

La bibliothèque d’étude et du patrimoine s’empare du thème national des Journées européennes du patrimoine, le « Patrimoine vivant », à travers la gastronomie ! Alors que le « repas gastronomique des Français » fait partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010, la collection de la bibliothèque témoigne de cette passion française, tant elle regorge de trésors qui enchanteront vos yeux et vos papilles.

Tout au long du week-end, seul-e-s, entre ami-e-s ou en famille, venez découvrir une sélection de livres empruntables, une exposition de documents anciens, récolter des recettes collectées par nos soins, profiter d’un coin jeunesse avec des livres, des coloriages et des jeux. Participez au grand jeu immersif, Voyage au centre de la bibliothèque, et partez à la rencontre des coulisses de la bibliothèque et de ses collections ! Des ateliers ludiques et manuels autour des aliments, de l’art de la table, du goût, ou encore de l’odorat seront aussi proposés. Venez également découvrir la « cuisine interne » de la bibliothèque à travers des visites de l’atelier de reliure et la découverte des dernières acquisitions.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 86 21 00 La bibliothèque d’étude et du patrimoine, c’est une équipe de 31 professionnels qui travaillent au quotidien pour vous accueillir, mais également pour entretenir, conserver et mettre en valeur les collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Grenoble. Tout au long du week-end, nous partagerons nos coups cœur à travers une sélection de livres anciens, de manuscrits de photographies, ou encore de gravures. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque d’étude et du patrimoine