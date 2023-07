Découvrez les joyaux de l’architecture Art déco toulousaine des années folles Bibliothèque d’étude et du patrimoine Blagnac, 16 septembre 2023, Blagnac.

Au cœur du centre ville de Toulouse, venez découvrir ou redécouvrir, le temps d’une promenade, les merveilles architecturales insoupsonnées de l’Art déco. Une occasion priviligiée de se familiariser avec la richesse patrimoniale d’une ville rose qui n’a pas fini de nous livrer ses secrets.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue du Périgord, 31000 Toulouse Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 66 66 http://www.bibliotheque-toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « associationcontrast@gmail.com »}] Ce bâtiment datant des années 1930 est classé au titre des Monuments historiques et abrite la bibliothèque d’étude et du patrimoine. Son architecture est emblématique de l’entre-deux-guerres, avec de nombreux éléments artistiques et architecturaux tels que des sculptures, des fresques, des peintures et des vitraux. En 2015, la bibliothèque a célébré son 80e anniversaire. Métro Jeanne d’Arc.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

