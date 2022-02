Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

À la Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie (BSI) vous bénéficiez de ressources papier et numériques à emprunter ou à consulter sur place, d’espaces de travail, d’un accès internet en wifi et de divers dispositifs d’aide au travail. Des évènements et des ateliers sont également régulièrement programmés. En accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Pour tous. **Suivi en langue des signes**

Bibliothèque en accès libre, gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi… Évènements et ateliers réguliers. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

