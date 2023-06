Visite libre de la bibliothèque des sciences Bibliothèque des Sciences Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Visite libre de la bibliothèque des sciences Bibliothèque des Sciences Cherbourg-en-Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Visite libre de la bibliothèque des sciences 16 et 17 septembre Bibliothèque des Sciences La Société des Sciences présentera pour les Journées une exposition dont le thème est « Origine de la vie sur Terre ».

D’autre part, visite de la bibliothèque avec une présentation de son histoire et des herbiers qu’elle conserve. Bibliothèque des Sciences 21 rue Bonhomme, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 53 28 06 http://www.societesciencescherbourg.org/default.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

