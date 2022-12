Heure du conte Bibliothèque des Petits-Bois Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Heure du conte Bibliothèque des Petits-Bois, 15 mars 2023, Versailles. Heure du conte Mercredi 15 mars 2023, 14h30 Bibliothèque des Petits-Bois

Sur inscription

Histoires pour les enfants contées par L’Éventail des contes sur le thème : “princes et princesses”. De 4 à 10 ans. Bibliothèque des Petits-Bois 6, rue Bernard de Jussieu – 78000 Versailles Jussieu Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 50 55 55 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/informations-pratiques/ Bibliothèque municipale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:30:00+01:00

2023-03-15T15:30:00+01:00

