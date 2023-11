DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Olivier Tallec, auteur et illustrateur Bibliothèque des Pâquis Genève Catégorie d’Évènement: Genève DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Olivier Tallec, auteur et illustrateur Bibliothèque des Pâquis Genève, 2 décembre 2023, Genève. DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Olivier Tallec, auteur et illustrateur Samedi 2 décembre, 14h00 Bibliothèque des Pâquis 0.- programmé dans le cadre de la thématique BM 2023 : Fais-moi signe ! De l’âne albinos assis sur son ananas au zèbre zélé zigzaguant en zeppelin, avec l’album Abécébêtes, on découvre des poèmes amusants et d’étonnantes illustrations. Olivier Tallec vous invite à prendre goût aux mots et à la musique de la langue. bio

Olivier Tallec est né en Bretagne. Après avoir terminé ses études à l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, il se met à travailler comme graphiste mais se consacre très vite à l’illustration.

Il a signé de nombreux dessins de presse (Le Monde, Libération, XXI, Elle…) et a illustré à ce jour une cinquantaine d'ouvrages pour la jeunesse traduits dans une quinzaine de pays. Depuis quelques années, il se consacre à un travail d'auteur.

Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17, 1201 Genève
Genève 1201

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

Age min 6
Age max 10

