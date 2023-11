Le monde secret des émojis Bibliothèque des Pâquis Genève Catégorie d’Évènement: Genève Le monde secret des émojis Bibliothèque des Pâquis Genève, 18 novembre 2023, Genève. Le monde secret des émojis Samedi 18 novembre, 14h30 Bibliothèque des Pâquis Gratuit Dans l’application Messages, Textopolis est une ville où vivent tous les émojis. Comment accomplir le rêve de Bof, le seul émoji qui ne ressemble pas aux autres ? Viens suivre les aventures de Bof, pleines de rebondissements, de dangers et de surprises !

Le film « Le monde secret des Emojis » ne manquera pas de te faire rire et voyager de mondes en mondes, d'app en app…

Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17, 1201 Genève
Genève 1201

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève

Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17, 1201 Genève
Genève

Age min 8
Age max 12

