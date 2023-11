L’émoji parfait Bibliothèque des Pâquis Genève, 15 novembre 2023, Genève.

L’émoji parfait Mercredi 15 novembre, 14h00 Bibliothèque des Pâquis Gratuit

Difficile de trouver les mots pour certaines émotions que l’on veut transmettre… Difficile aussi de trouver l’émoji qui convient exactement à ce que l’on veut raconter ! L’émoji « fondue » a été rajouté il y a trois ans sur nos claviers. Celui avec le visage qui fond, et que l’on voit maintenant partout, il y a deux ans ! Et toi, quel émoji tu voudrais ajouter? Farfelu, rigolo, ou encore issu de l’univers d’un jeu vidéo, tout est possible ! Dans cet atelier, Ivan Gulizia, designer, va aider les participant-e-s à dessiner des émojis personnalisés et compréhensibles. Les résultats seront exposés à la bibliothèque pendant une semaine !

Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève 1201 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-paquis/

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

