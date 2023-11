Emoji-Nation Bibliothèque des Pâquis Genève, 14 novembre 2023, Genève.

Emoji-Nation Mardi 14 novembre, 18h00 Bibliothèque des Pâquis Gratuit

Un rendez-vous pour regarder ensemble un documentaire d’Arte, « Emoji-Nation ». Ce film est une enquête ludique et décalée pour comprendre ces petits pictogrammes qui peuplent nos messageries instantanées. Une histoire qui décrypte l’évolution du langage et l’influence toujours plus présente des maîtres de notre monde digital, les GAFAM (Google Amazon Facebook Apple Microsoft).

Pour ne pas vous laisser seul-es avec ces interrogations, Natacha Rault, des Sans Pages*, sera présente pour animer la discussion qui suivra. Elle pourra amener son expérience autour des enjeux de design du numérique et ses représentations.

* Les Sans Pages est une association qui alimente les articles Wikipedia afin de visibiliser plus de femmes et d’autres sujets minorisés.

Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève 1201 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-paquis/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

DR