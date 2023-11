Genève – Conférence Zéro Déchet Bibliothèque des Pâquis Genève Catégorie d’Évènement: Genève Genève – Conférence Zéro Déchet Bibliothèque des Pâquis Genève, 11 novembre 2023, Genève. Genève – Conférence Zéro Déchet Samedi 11 novembre, 15h30 Bibliothèque des Pâquis Gratuit Envie de réduire votre empreinte écologique tout en améliorant votre santé et en faisant des économies ?

Venez découvrir la démarche Zéro Déchet !

La conférence donnera une introduction au Zéro Déchet : pourquoi est-ce important ? Comment le vivre au quotidien ? Vous découvrirez des astuces simples pour réduire vos déchets ainsi que de nombreux exemples de personnes qui l’ont déjà fait.

Venez rencontrer des personnes avec les mêmes valeurs que vous et apprendre tout ce que vous aimeriez savoir sur le « Zéro Déchet/zéro gaspillage » !

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous :

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/geneve-paquis-conference-zero-dechet/ Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève 1201 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/geneve-paquis-conference-zero-dechet/ »}] [{« link »: « https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/geneve-paquis-conference-zero-dechet/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-paquis/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T15:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00

2023-11-11T15:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00 ZeroWaste Switzerland Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque des Pâquis Adresse Rue du Môle 17, 1201 Genève Ville Genève Lieu Ville Bibliothèque des Pâquis Genève latitude longitude 46.21287;6.147469

Bibliothèque des Pâquis Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/