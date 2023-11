Rencontre coulisses autour du spectacle « La première fois… » Bibliothèque des Minoteries Genève, 13 janvier 2024, Genève.

Rencontre coulisses autour du spectacle « La première fois… » Samedi 13 janvier 2024, 10h30 Bibliothèque des Minoteries 0.-

Dans le cadre de cette rencontre coulisses, Isabelle Matter, metteuse en scène, et Vincent Cuvellier, auteur, nous racontent leur collaboration et partagent les secrets de fabrication et adaptation d’un album jeunesse, en théâtre de papier et peinture en direct.

Vincent Cuvellier est né à Brest en 1969. Il arrête l’école à 16 ans, publie son premier livre à 17. Il est entre autre l’auteur de la série Émile et du livre Le temps des Marguerite, adapté au cinéma. Il a publié plus de 100 ouvrages, traduits en 17 langues.

Théâtre des Marionnettes de Genève

Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

