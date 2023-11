Martine Corbat Bibliothèque des Minoteries Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Martine Corbat Samedi 25 novembre, 10h30 Bibliothèque des Minoteries Entrée libre

Une création 2023 du Théâtre des Marionnettes d’après les nouvelles La petite danseuse et la marionnette et La vilaine comédienne de S. Corinna Bille. Dans cette nouvelle création, Martine Corbat, metteuse en scène, a habilement entrelacé deux contes philosophiques de l’écrivaine valaisanne Corinna Bille pour raconter une histoire poétique sur la découverte de soi à travers l’art.

Dans le cadre de cette rencontre coulisses, vous connaîtrez tous les ingrédients et secrets de fabrication de ce spectacle, de la manipulation délicates des marionnettes à fils au choix des instruments loufoques et du yodel, pour imprégner le récit de la magie des montagnes.

En marge de la rencontre, les Éditions La Joie de lire présentent La petite bibliothèque de Corinna, une très belle collection illustrée des textes de Corinna Bille.

