Valenciennes Médiathèque Simone Veil Nord, Valenciennes Bibliothèque des Jésuites Médiathèque Simone Veil Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

Bibliothèque des Jésuites Médiathèque Simone Veil, 18 septembre 2021, Valenciennes. Bibliothèque des Jésuites

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Simone Veil

L’exemple le plus complet de décoration peinte au XVIIIe siècle parmi les bibliothèques françaises. Visites guidées sur inscription préalable obligatoire au 03.27.22.57.00 ou par mail [mediatheque@ville-valenciennes.fr](mailto:mediatheque@ville-valenciennes.fr) > Samedi 18 septembre – 11h et 14h30 > Dimanche 19 septembre – 14h30 Visites libres > Samedi 18 septembre – de 10h à 12h et de 14h à 18h > Dimanche 19 septembre – 14h à 18h Accès uniquement sur présentation du pass sanitaire L’exemple le plus complet de décoration peinte au XVIIIe siècle parmi les bibliothèques françaises Médiathèque Simone Veil 4 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes Valenciennes Faubourg de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Médiathèque Simone Veil Adresse 4 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes Ville Valenciennes lieuville Médiathèque Simone Veil Valenciennes