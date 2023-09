Les plumes de Léon : Résidence d’auteur Bibliothèque des Eyzies Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies Les plumes de Léon : Résidence d’auteur Bibliothèque des Eyzies Les Eyzies, 23 octobre 2023, Les Eyzies. Les Eyzies,Dordogne Atelier « Les oiseaux ». Réalisation d’illustrations d’oiseaux en papier découpé..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

Bibliothèque des Eyzies Place de la mairie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Birds » workshop. Paper-cut illustrations of birds. Taller « Pájaros ». Ilustraciones de aves recortadas en papel. Workshop « Die Vögel ». Herstellung von Illustrationen von Vögeln aus Papierschnitten. Mise à jour le 2023-09-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Bibliothèque des Eyzies Adresse Bibliothèque des Eyzies Place de la mairie Ville Les Eyzies Departement Dordogne Lieu Ville Bibliothèque des Eyzies Les Eyzies latitude longitude 44.9360218;1.0129256

Bibliothèque des Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eyzies/