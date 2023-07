Profitez d’une promenade à la découverte de l’histoire du livre Bibliothèque des Dominicains Colmar, 16 septembre 2023, Colmar.

Profitez d’une promenade à la découverte de l’histoire du livre 16 et 17 septembre Bibliothèque des Dominicains Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles

Découvrez les richesses de la Bibliothèque des Dominicains grâce à une promenade dans l’histoire du livre, sous la forme d’une présentation de quelques « vedettes » des collections, du manuscrit médiéval à l’imprimé moderne.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 48 18 https://dominicains.colmar.fr/ Récemment réouvert au public après quatre ans de travaux, le couvent des Dominicains restauré, lieu de conservation des collections historiques de Colmar, est un site d’exception pour des collections exceptionnelles.

C’est dans un bâtiment largement remanié au XVIIIe siècle qu’est installée depuis 1951 la bibliothèque de la ville. L’église conventuelle, construite aux XIIIe et XIVe siècles est un chef-d’œuvre de l’architecture des ordres mendiants. Encore affectée partiellement au culte, on peut y admirer le chef-d’œuvre de Martin Schongauer : la Vierge au buisson de roses. La galerie du cloître, reconstruite au milieu du XVe siècle, sert d’écrin à l’un des plus beaux fonds anciens de la province. Fondée en 1803, la bibliothèque municipale de Colmar fut constituée à l’origine par la réunion des bibliothèques monastiques de Haute-Alsace, mises dès 1789 « sous la main de la Nation ». En 2012, le départ des collections de lecture publique vers le Pôle Média-Culture Edmond Gerrer permet à la Bibliothèque des Dominicains de s’attacher dorénavant à ses fonctions de conservation et de valorisation des riches collections colmariennes et lui donne vocation à devenir une bibliothèque patrimoniale de premier rang. La Bibliothèque des Dominicains abrite des fonds considérables, parmi lesquels on distinguera notamment 1 217 manuscrits, dont un tiers remontent au Moyen Âge, 2300 incunables (principalement des éditions issues d’ateliers germaniques, qui constituent le plus important fonds de ce type d’ouvrages en France après Paris), 50 000 livres imprimés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Dans cet ensemble, les 8000 volumes du XVIe siècle, là encore très majoritairement germaniques, constituent un ensemble exceptionnel. Est présente également une collection d’alsatiques réunissant près de 40 000 livres et brochures. On mentionnera enfin les riches collections d’images de tout type (gravures, photographies, cartes…) du Cabinet des Estampes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Ville de Colmar Bibliothèque des Dominicains Patrick Bogner