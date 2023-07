L’Été culturel Des livres à soi : « Figures LiVreS – la lecture, c’est du sport » ! Bibliothèque des Champs Plaisants Sens, 4 juillet 2023, Sens.

L’Été culturel Des livres à soi : « Figures LiVreS – la lecture, c’est du sport » ! 4 juillet – 31 août Bibliothèque des Champs Plaisants

Une initiative d’ampleur nationale qui invite les familles qui ne partent pas en vacances à s’offrir des temps parents-enfants autour de la littérature jeunesse et à se rendre en librairie pour choisir des livres à rapporter à la maison.

Au coeur de ce parcours mêlant lecture et sport, le SLPJ a créé pour les familles et les structures, spécialement pour l’Eté culturel, un jeu de cartes inédit « Figures LiVreS » avec des défis sportifs illustrés par Violette Vaïsse ; un jeu marrainé par la boxeuse Sarah Ourahmoune, championne du monde en 2008 et vice-championne olympique en 2016 aux Jeux de Rio.

Ce parcours à destination de 7.000 familles se déploie dans 250 structures sociales, d’enfance et de lecture publique du réseau national « Des livres à soi », dispositif d’accompagnement à la médiation pour les parents.

Les familles Des livres à soi recevront une dotation contenant un magazine d’activités, un exemplaire du jeu de cartes « Figures LiVreS », une affiche illustrée par Violette Vaïsse et des chèques lire à utiliser en librairie.

Chaque structure sociale est dotée d’outils de médiation littéraire pour organiser cet été des temps ludiques entre parents et enfants.

Au-delà de ces dispositifs physiques, des supports numériques sont disponibles pour tous durant tout l’été :

Histoires à écouter en podcast : ICI

Conseils de lecture autour de la thématique « Plus vite, plus haut, plus fort : ensemble en haut de l’Olympe » : ICI

Ressources numériques sur le site de recommandations littéraires du SLPJ, Kibookin : ICI

Bibliothèque des Champs Plaisants 7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:00:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00

© CPLJ93 @Violette Vaïsse