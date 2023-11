Rencontre et dédicace – NéoForest Bibliothèque des Capucins Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Rencontre et dédicace – NéoForest Bibliothèque des Capucins Rouen, 8 décembre 2023, Rouen. Rencontre et dédicace – NéoForest Vendredi 8 décembre, 18h00 Bibliothèque des Capucins Gratuit, sur inscription. Dans le cadre de la journée mondiale pour le climat, la ville se mobilise en proposant des animations et des ateliers pour comprendre et agir en faveur du climat et être acteur au quotidien de sa préservation.

Plusieurs thématiques seront abordées dont le jardinage durable, le « faire soi-même » ou encore la réduction des déchets au quotidien.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 participera à cette mobilisation en proposant cette rencontre avec le scénariste FRED DUVAL. Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/evu00e8nement/nu00e9oforest »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

